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البنتاغون يقيّم انتشار القوات الأميركية حول العالم.. إليكم التفاصيل

30 - نوفمبر - 2021
البنتاغون

البنتاغون

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قال مسؤول رفيع في البنتاغون إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ شكلت أولوية في مراجعة تموضع القوات الأميركية حول العالم، التي أوصت بضرورة إجراء تقييم إضافي للشرق الأوسط على وجه التحديد.

وأضاف المسؤول أن المراجعة أوصت بمزيد من التعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة لردع أي عدوان من الصين أو تهديدات من كوريا الشمالية.

وفي أوروبا أوصت المراجعة بتعزيز قوة الردع الأميركية ضد روسيا، ما يتيح لقوات الناتو العمل بشكل أكثر فاعلية.

أما في الشرق الأوسط، وتحديدا العراق وسوريا، فقد أوصت المراجعة بضرورة الاستمرار بدعم الحملة لهزيمة داعش وبناء قدرات الشركاء والحلفاء.

كما أوصت بإجراء مراجعة إضافية في المستقبل حول متطلبات التموضع في الشرق الأوسط لتحديد الحجم الصحيح للوجود العسكري الأميركي في المنطقة وللحفاظ على قوة الردع ضد إيران ووكلائها الإقليميين.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا إنهاء عملياتها القتالية في العراق، مؤكدة أنها ستواصل تقديم المشورة للقوات العراقية فيما يخص مكافحة الإرهاب.

كما تنشر الولايات المتحدة قوات في سوريا لمكافحة الخلايا التابعة لتنظيم “داعش”.

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