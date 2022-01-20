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البنتاغون يوافق على نقل صواريخ أميركية إلى أوكرانيا

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 11:10 صباحًا
راجمة صواريخ أمريكية- أرشيفية

راجمة صواريخ أمريكية- أرشيفية

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أعطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لثلاثة حلفاء في حلف شمال الأطلسي للإسراع بصواريخ مضادة للدروع وغيرها من الأسلحة الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا، في علامة على إلحاح متجدد بين الحلفاء الغربيين بشأن تهديد غزو متعدد الجبهات من قبل القوات الروسية.

وتم استلام الطلبات من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في الأسابيع الأخيرة، وتمت الموافقة على آخر الطلبات الثلاثة يوم الأربعاء بعد تلقيها في الليلة السابقة، وفقاً لمسؤول في الإدارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية لم يتم الإعلان عنها.

كما ستبدأ إدارة بايدن عملية شحن صواريخ مضادة للدروع وذخيرة ومعدات أخرى بقيمة 200 مليون دولار إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وبموجب لوائح الرقابة على الصادرات، طُلب من الدول الثلاث الحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل نقل أسلحتها إلى أوكرانيا. ورفض مسؤول الإدارة ذكر الأسلحة المحددة التي تمت الموافقة على نقلها.

وتأتي هذه الموافقات في الوقت الذي يكثف فيه المسؤولون الأمريكيون تحذيراتهم من غزو روسي لأوكرانيا.

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