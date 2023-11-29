البنتاغون يوقف تحليق المسيرات فوق غزة خلال الهدنة

قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” (الثلاثاء 28-11-2023) إن الجيش الأميركي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحفي قائلا “امتثالا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، لا نقوم حاليا بعمليات الاستطلاع والمراقبة هذه. ولذلك تم إيقافها مؤقتا في الوقت الحالي”.

وكان الجيش الأميركي يرسل طائرات مسيرة للمساعدة في البحث عن الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس.

في السياق، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن ما تريده حماس بالضبط، هو استمرار الحرب في غزة وعدم رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون جنبا إلى جنب في سلام.

وأوضح بايدن في تغريدة على موقع إكس:”لقد شنت حماس هجوماً إرهابياً لأنها لا تخشى شيئاً أكثر من أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام”.

وأضاف أن ” الاستمرار في السير على طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب هو بمثابة إعطاء حماس ما تسعى إليه.. لا يمكننا أن نفعل ذلك”.

وقال البيت الأبيض اليوم إن واشنطن تعمل على إمكانية تمديد الهدنة الحالية.