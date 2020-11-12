البنتاغون يُعزي بالجنود الأميركيين الـ 6

بعد مقتل 8 عناصر من القوة المتعددة الجنسيات بينهم 6 أميركيين، جراء تحطم مروحيّتهم في جنوب شبه الجزيرة المصرية، أعربت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، عن حزنها الشديد.

وقدم وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر في بيان تعازيه لعائلات الضحايا، مضيفا أن الحادث يذكر الأميركيين “بشكل مأساوي بالتضحيات التي يقدمها جنودهم الأبطال خلال خدمتهم”.

وقتل 8 أشخاص، وهم ستة أميركيين وفرنسي وتشيكي، في تحطم مروحية تابعة لقوة حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء المصرية، أثناء مهمة روتينية، فيما أصيب جندي تاسع بإصابات خطيرة.