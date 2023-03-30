البنتاغون: 6 جنود أمريكيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس 30/3/2023 أن ستة جنود أمريكيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، مضيفة أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الماضية.

ويرفع ذلك الإعلان حصيلة المصابين في صفوف القوات الأمريكية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي إلى 12 جنديا. وأسفرت الهجمات أيضا عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال باتريك رايدر إن أربعة أفراد عانوا من إصابات دماغية في القاعدة الأمريكية بالقرب من مدينة الحسكة السورية خلال هجمة بطائرة مسيرة في 23 مارس آذار. وعانى اثنان آخران في موقع القرية الخضراء خلال هجوم في 24 مارس آذار.

وأضاف رايدر في إفادة صحفية “يخضع جميع الأفراد المتواجدين في محيط أي انفجار للفحص للكشف عن الإصابات الدماغية. لذا، اُكتشفت هذه الإصابات الإضافية خلال فحوصات طبية بعد الهجوم”.

وأشارت تقديرات البنتاغون إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

وقال رايدر إن المسلحين المقتولين لا يُعتقد أنهم إيرانيون، لكن لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني.

وتقل هذه الحصيلة عن حصيلة أخرى ذكرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتتبع أخبار الحرب في سوريا، وقالت إن الضربات الجوية وتبادل إطلاق النيران تسببا في مقتل ثلاثة من القوات السورية و11 مقاتلا سوريا من فصائل مسلحة موالية للحكومة وخمسة مقاتلين غير سوريين متحالفين مع الحكومة.