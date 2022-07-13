الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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البنزين والغذاء يقودان أسعار المستهلكين الأمريكيين للارتفاع

منذ 47 دقيقة
ارتفاع أسعار البنزين عالميا

ارتفاع أسعار البنزين عالميا

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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران مع بقاء تكاليف البنزين والمواد الغذائية باهظة، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في 40 عاما ونصف العام ودعم اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0 بالمئة في مايو ايار.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.1 بالمئة. وتزداد أسعار المستهلكين، مدفوعة بالضغوط على سلاسل التوريد العالمية والتحفيز المالي الهائل من الحكومات في وقت مبكر من جائحة كورونا.

وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، إلى تفاقم الوضع.

من جهة أخرى، تعاني الولايات المتحدة من نقصٍ في قدرات التكرير بسبب الإغلاق الذي طال بعض المحطات أثناء جائحة كوفيد-19.

الغزو الروسي لأوكرانيا

روسيا هي واحدة من أكبر مصدري النفط على هذا الكوكب. أرسلت في كانون الأول ما يقرب من 8 ملايين برميل من النفط ومنتجات بترولية أخرى إلى الأسواق العالمية، منها 5 ملايين برميل نفط خام.

ذهب القليل جدًا منها إلى الولايات المتحدة. في العام 2021، حصلت أوروبا على 60٪ من النفط و20٪ ذهبت إلى الصين. لكن النفط يتم تسعيره في أسواق السلع العالمية، وبالتالي فإن فقدان النفط الروسي يؤثر على الأسعار في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن مكان استخدامه.

أدت المخاوف بشأن تعطيل الأسواق العالمية إلى قيام الدول الغربية في البداية بإعفاء النفط والغاز الطبيعي الروسي من العقوبات التي فرضتها احتجاجًا على الغزو.

ولكن أعلنت الولايات المتحدة في مارس فرض حظر رسمي على جميع واردات الطاقة الروسية. وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين حظر استيراد النفط الروسي عن طريق السفن، والذي يمثل نحو ثلثي النفط الذي تستورده الدول الأوروبية من روسيا. يتم إزالة النفط الروسي ببطء وثبات من الأسواق العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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