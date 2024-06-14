البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية يسعيان لجمع تمويل مناخي

يجري رئيسا البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية جولة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وكوريا والبرازيل في محاولة لتأمين أصول احتياطية لصندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار يرغب البنكان في تحويلها إلى تمويل بقيمة 80 مليار دولار لأهداف المناخ.

وقال أكين أديسينا لرويترز إن الهدف هو إقناع خمس دول على الأقل من البلدان التي سيزورها هو وإلان جولدفاين رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية خلال الأشهر المقبلة بأن تتعهد بمنح ما تُسمى حقوق السحب الخاصة.

ويأتي ذلك عقب موافقة صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على استخدام حقوق السحب الخاصة في الحصول على نوع من “سندات رأس المال الهجينة” التي يعد البنك الأفريقي للتنمية رائدا فيها في وقت سابق هذا العام كوسيلة لزيادة موارد المقرضين متعددي الأطراف.

وذكر أكين أديسينا في مقابلة خلال رحلة إلى لندن “نجري محادثات مع كندا والولايات المتحدة والسعودية وكوريا والكويت وقطر أيضا، بالإضافة إلى البرازيل”.