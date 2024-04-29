البنك الأهلي السعودي يعلن عن ارتفاع هامشي في أرباح الربع/1

سجل البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، زيادة هامشية في أرباح الربع الأول، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، إذ تضرر البنك من ارتفاع نفقات التشغيل.

وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، أعلن البنك عن زيادة 0.4 بالمئة في صافي الربح ليصل إلى 5.04 مليار ريال (1.34 مليار دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، متجاوزا تقديرات المحللين البالغة 4.97 مليار ريال.

وسجل البنك زيادة في القروض والسلفيات 10.4 بالمئة إلى 625.2 مليار ريال بنهاية مارس آذار، في حين ارتفعت ودائع العملاء 7.4 بالمئة إلى 656.3 مليار ريال.

ووفقا لإفصاح للبورصة، تراجع صافي ربح البنك الأهلي السعودي لهذا الربع جزئيا بسبب ارتفاع مصروفات التشغيل، ومنها صافي خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى والتي زادت 52 بالمئة تقريبا عن الربع السابق.

وبلغ إجمالي الأصول 1.07 تريليون ريال بارتفاع 3.4 بالمئة عن 31 ديسمبر كانون الأول، مدفوعا بالنمو في التمويل والاستثمارات.

وعين البنك الأهلي السعودي الشهر الماضي رئيسا تنفيذيا جديدا لقيادة البنك، ليحل محل الرئيس التنفيذي السابق بالإنابة الذي تم تعيينه في هذا المنصب في عام 2023 في ظل الأزمة التي أعقبت سقوط بنك كريدي سويس.

وسيتولى الرئيس التنفيذي الجديد طارق بن عبدالرحمن السدحان منصبه الجديد بداية من الأول من مايو أيار.