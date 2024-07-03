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البنك التجاري الكويتي يصدر سندات بقيمة 50 مليون دينار

منذ 5 دقائق
بنك الكويت الوطني

بنك الكويت الوطني

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أعلن البنك التجاري الكويتي اليوم الأربعاء 3يوليو/تموز 2024، نجاحه في إصدار سندات بقيمة إجمالية 50 مليون دينار (163.11 مليون دولار)، تمثل الإصدار الثاني من برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأسمال البنك بقيمة لا تزيد عن مئة مليون دينار.

كان البنك أعلن في 2023 نجاحه في طرح الإصدار الأول بقيمة 50 مليون دينار ضمن البرنامج نفسه.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن عدد السندات المصدرة بلغ ألف سند بقيمة اسمية 50 ألف دينار للسند الواحد، وبلغ سعر إصدار سندات الشريحة الثانية 100 بالمئة من قيمتها الاسمية.

وتبلغ مدة استحقاق هذه السندات عشر سنوات تستحق في 2 يوليو تموز 2034.

وأوضح البيان أن الأثر المالي لهذه الخطوة يتمثل في زيادة الشريحة الثانية من رأس المال المساند للبنك “وذلك من شأنه تعزيز كفاية رأس المال لدى البنك عملا بالأطر الصادرة عن بازل 3”.

(الدولار = 0.3065 دينار)

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