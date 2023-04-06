البنك الدولي: أسعار الغذاء سيؤدي الى تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال البنك الدولي في تقرير بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخميس إن تضخما في خانة العشرات في أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى ثلاثة بالمئة مقابل 5.8 بالمئة العام الماضي.

وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر\تشرين الأول بنمو عند 3.5 بالمئة في 2023.

وأعد البنك التقرير قبل التخفيضات المفاجئة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ الأحد وقادت لارتفاع أسعار النفط وكذلك توقعات الأسعار، وأشار البنك الدولي إلى أن توقعاته لا تتضمن أي تأثير لهذا القرار.