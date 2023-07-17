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البنك الدولي‭:‬ الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

منذ 29 ثانية
أجاي بانغا

أجاي بانغا

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قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، الاثنين، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة لكنه ليس من المرجح أن يبقى بها.

وخفض البنك الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.4 بالمئة من 2.7 بالمئة في وقت سابق، مرجعا ذلك إلى تأثير تشديد السياسة النقدية عالميا.

وأضاف بانجا على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة جانديناجار الهندية “في واقع الأمر، يمر الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة. صحيح أن أداءه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لن يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات”.

وقال “يمكننا تغيير المصير، وهذا ما يجب أن نفكر فيه الآن”.

    المصدر :
  • رويترز

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