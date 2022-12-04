البنك الدولي: تلوث الهواء في بنغلادش يضر بالناتج المحلي

أعلن البنك الدولي أن تلوث الهواء في بنغلادش يحرمها من النمو الاقتصادي كما يُسبب الوفاة المبكرة والمرض.

وذكر البنك الدولي في تقرير إن التلوث أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 بالمئة إلى 4.4 بالمئة في 2019 وكان ثاني أكبر سبب للوفاة والعجز.

وحسب تقديرات البنك فقد تسبب تلوث الهواء في ذلك العام في وفاة ما بين 78145 إلى 88229 شخصا، وكانت العاصمة دكا الأكثر تلوثا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقالت داندان تشن، القائمة بأعمال مدير فرع البنك الدولي في بنجلاديش وبوتان “تلوث الهواء المحيط يعرض الجميع للخطر” من الأطفال إلى كبار السن.

وأضافت: “معالجة تلوث الهواء أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو والتنمية بشكل مستدام وصديق للبيئة في البلاد”.

وجاء في التقرير أن مواقع في دكا، أكبر مدن بنغلادش، تشهد أعمالا إنشائية ضخمة وحركة مرور مستمرة بها جسيمات دقيقة تعادل تدخين 1.7 سيجارة في اليوم.

وأضاف التقرير أن منطقة سيلهيت هي الأقل تلوثا.

ووجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في 6475 مدينة في آذار أن جميع الدول لم تلتزم بمعايير جودة الهواء لديها في عام 2021.