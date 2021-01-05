fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

البنك الدولي: عمليات اللقاح ستساعد بزيادة نمو الاقتصاد العالمي حتى 5%

منذ 19 ثانية
البنك الدولي

البنك الدولي

A A A
طباعة المقال

أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو 4 بالمئة في 2021 بعد أن انكمش 4.3 بالمئة في 2020، رغم أنه حذر من أن تزايد الإصابات بكوفيد-19 وتأجيلات في توزيع اللقاح قد تكبح التعافي إلى 1.6 بالمئة فقط هذا العام.

وأظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي للتوقعات، أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعا في السابق، لكن التعافي كان أيضا أكثر بطئا وما زال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة.

وقال البنك في بيان: “التوقعات القصيرة الأجل ما زالت ضبابية إلى حد كبير… إذا استمرت الزيادة في الإصابات بالفيروس وتأخر توزيع اللقاح فان ذلك قد يقًيد النمو العالمي عند 1.6 بالمئة في 2021 .”

ولفت إلى أنه مع سيطرة ناجحة على الجائحة وعملية تطعيم أسرع، فإن النمو العالي قد يتسارع إلى حوالي 5 بالمئة.

وتوقع البنك أن يكون للجائحة تأثيرات سلبية تستمر لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنّ تفاقم تباطؤا كان متوقعا بالفعل قبل تفشي الفيروس.

وقال: “إن العالم يواجه عقدا من نمو مخيب للآمال ما لم يبدأ تنفيد إصلاحات شاملة”.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان
    وزير الخارجية السعودي: قمة العلا طوت صفحة الماضي
    الفقر في سوريا
    سمكة “البالون”… يأكلها السوريون لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها
    الأمير محمد بن سلمان والامير تميم بن حمد آل ثاني
    بالفيديو: جولة للأمير محمد بن سلمان وأمير قطر في محافظة العلا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
    هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
    المخرج الراحل حاتم علي
    بالفيديو: حاتم علي “يتحدث بعد وفاته” وهكذا تنبأ بمكان دفنه في مشهد درامي
    طائرة- تعبيرية
    رحلة الجنون.. سافر من أفريقيا إلى بريطانيا مختبئاً قرب عجلات الطائرة