البنك الدولي: منحة بـ200 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا

قال البنك الدولي (الأربعاء 12-4-2023) إنه سيقدم تمويلا بقيمة 200 مليون دولار للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا، وسيقدم شركاء وآخرون 300 مليون دولار أخرى مع توسع المشروع.

وذكر البنك الدولي في بيان أن المنحة البالغة 200 مليون دولار ستُستخدم في إجراء إصلاحات طارئة لمحولات الطاقة ومراجل التدفئة المتنقلة في أوكرانيا وغيرها من معدات الطوارئ الأساسية.

حشد البنك الدولي تمويلا طارئا لكييف بأكثر من 23 مليار دولار، شمل التزامات وتعهدات من المانحين. وقال إنه تم صرف أكثر من 20 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال عدة مشروعات.

وأفاد البنك الدولي أنه خلال فصلي الخريف والشتاء، تضرر أكثر من نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد مما ساهم في نقص الغذاء والتدفئة والمياه.

ومنذ ذلك الحين، أعيد توصيل معظم محطات الطاقة بالشبكة. لكن البنك الدولي قال إن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحطات الفرعية لا تزال تقيد إنتاجها، مما يؤدي إلى اضطرار السلطات لقطع متكرر للتيار في معظم المناطق.

وقالت أوكرانيا يوم الاثنين إنها استأنفت صادرات الكهرباء إلى أوروبا بعد تعليقها في أكتوبر تشرين الأول عندما بدأت روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية الحيوية للطاقة.