الخميس 21 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنك الدولي: منحة بـ200 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا

منذ 17 ثانية
آثار الدمار في أوكرانيا جراء الغزو الروسي

آثار الدمار في أوكرانيا جراء الغزو الروسي

A A A
طباعة المقال

قال البنك الدولي (الأربعاء 12-4-2023) إنه سيقدم تمويلا بقيمة 200 مليون دولار للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا، وسيقدم شركاء وآخرون 300 مليون دولار أخرى مع توسع المشروع.

وذكر البنك الدولي في بيان أن المنحة البالغة 200 مليون دولار ستُستخدم في إجراء إصلاحات طارئة لمحولات الطاقة ومراجل التدفئة المتنقلة في أوكرانيا وغيرها من معدات الطوارئ الأساسية.

حشد البنك الدولي تمويلا طارئا لكييف بأكثر من 23 مليار دولار، شمل التزامات وتعهدات من المانحين. وقال إنه تم صرف أكثر من 20 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال عدة مشروعات.

وأفاد البنك الدولي أنه خلال فصلي الخريف والشتاء، تضرر أكثر من نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد مما ساهم في نقص الغذاء والتدفئة والمياه.

ومنذ ذلك الحين، أعيد توصيل معظم محطات الطاقة بالشبكة. لكن البنك الدولي قال إن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحطات الفرعية لا تزال تقيد إنتاجها، مما يؤدي إلى اضطرار السلطات لقطع متكرر للتيار في معظم المناطق.

وقالت أوكرانيا يوم الاثنين إنها استأنفت صادرات الكهرباء إلى أوروبا بعد تعليقها في أكتوبر تشرين الأول عندما بدأت روسيا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية الحيوية للطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدينة نيويورك
نيويورك تعين قائدة جديدة في حربها الشعواء على الجرذان!
قطر - البحرين
قطر والبحرين تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
بيان مشترك في ختام زيارة فيصل المقداد إلى السعودية.. إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة

ندى ظلام وزوجها
وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟
النائب غسان سكاف
غسان سكاف يكشف عن انتخاب رئيس توافقي في هذا الموعد!