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البنك الدولي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا حتى 2025

منذ 15 دقيقة
البنك الدولي

البنك الدولي

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توقع البنك الدولي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا حتى عام 2025 على الأقل، مع استمرار قطع إمدادات الطاقة الروسية الذي يمكن أن يسبب ركودًا في شرق أوروبا ووسط آسيا عام 2023.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا تخطى الـ 5% ويعد بذلك أكبر ارتفاع له منذ يوليو الماضي، حيث أدت التخفيضات المحتملة في إنتاج تحالف “أوبك+” إلى زيادة المخاوف من ضيق الإمدادات في المستقبل.

وتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بنسبة 0.2%، في عام 2022، على أن يعود إلى نمو ضعيف بنسبة 0.3%، في عام 2023 بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.

وقال البنك إنه يتوقع الآن انكماش الاقتصاد الأوكراني 35%، في عام 2022 ، تحسنًا عن توقعات الانكماش البالغة 45%، في وقت سابق من هذا العام.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي: “أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم مالي هائل مع احتدام الحرب بلا داع وكذلك من أجل الانتعاش ومشاريع إعادة الإعمار التي يمكن البدء فيها بسرعة”،

    المصدر :
  • رويترز

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