الثلاثاء 7 شوال 1445 ﻫ - 16 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنك الدولي يحدد الدول العربية الأكثر تأثرا من التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2024 11:21 صباحًا
البنك الدولي

البنك الدولي

A A A
طباعة المقال

أشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتا، مستبعدا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.

وجاء ذلك في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، يوم أمس الاثنين بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.

إلا أن البنك الدولي قال إن اقتصادات تلك الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.

في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.

في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.

أما بالنسبة للبلدان ذات الروابط الإقليمية، يشير التقرير إلى أن هناك مجموعة من بلدان المنطقة، ومنها سوريا وإيران والعراق ولبنان، معرضة للمخاطر الاقتصادية لأسباب جيوسياسية.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية المصري سامح شكري
    غزة تحت النار
    زيارة استراتيجية: وزير الخارجية المصري يبحث التوترات الإقليمية في تركيا
    جندي من جيش الاحتلال يطلق طائرة مسيرة نجو قطاع غزة
    غزة تحت النار
    فيديو.. مسيرات إسرائيلية تصدر صرخات أطفال لاستدراج الفلسطينيين لكمائن موت
    الأبرشية المارونية في أستراليا
    الابرشية المارونية في أستراليا تتحدث عن التوترات في "واكيلي"

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    إليكم جديد التحقيقات في مقتل باسكال سليمان
    ارتفاع درجات الحرارة
    نيسان "ولعان'".. أسبوع حار ينتظر لبنان!
    الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
    فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!