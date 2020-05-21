البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي

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خصص البنك الدولي اليوم الخميس 500 مليون دولار لمساعدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي.

ووافق البنك الدولي على تخصيص 500 مليون دولار على شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة دول في إفريقيا والشرق الأوسط في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي.

وقال المسؤول الرفيع في البنك هولجر كراي، إن “أربعا من الدول الأكثر تضررا، هي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ستحصل فورا على 160 مليون دولار”.

وأضاف أنه “بإمكان اليمن والصومال وغيرهما من الدول المتضررة الاستفادة من التمويل حسب الحاجة”.

وتابع، “منطقة القرن الإفريقي في قلب أسوأ انتشار نشهده للجراد خلال الجيل الحالي، بل خلال أكثر من جيل على الأرجح”.

وأشار إلى أن “وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى تفاقم الأزمة”.

وأعلن البنك الدولي أن أسراب الجراد غزت 23 دولة في شرق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في أكبر انتشار لها في 70 عاما.

وتهدد أسراب الجراد هذه إمدادات الغذاء في بلدان شرق إفريقيا حيث يواجه 23 مليون شخص نقصا في الغذاء.