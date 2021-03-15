البنك الدولي يرصد 300 مليون دولار لمكافحة الفقر في تونس

قال البنك الدولي اليوم الاثنين أنه سيخصص 300 مليون دولار لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة في تونس، التي تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية أوقدت شرارة احتجاجات متصاعدة.

وقال فريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “شرط هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة”.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن “الدعم سيكون ضمن برنامج اجتماعي تحت الإشراف المباشر لرئيس الدولة”.

ومنذ الذكرى العاشرة للثورة في يناير الماضي، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفرص العمل في تونس.

وأوقفت السلطات أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدت مواجهات عنيفة.