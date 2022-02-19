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البنك الدولي سيواصل دعم الإقتصاد الأوكراني

19 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 10:02 مساءً
البنك-الدولي

البنك-الدولي

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في بيان صادر عن مجموعة البنك الدولي, اليوم السبت ويأتي ذلك بعد إعلان البنك الدولي, إستعدادة الى منح 350 مليون دولار لصالح أوكرانيا والتي سينظر فيها مجلس إدارة البنك في نهاية مارس/ آذار، كجزء من خطة تمويلية بحسب رويترز.
وخلال إجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، اليوم، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن المجموعة ستواصل دعم الشعب والاقتصاد الأوكرانيين من أجل توفير احتياجات التمويل قصيرة وطويلة المدى.
وذكر البيان أن مالباس ناقش مع زيلينسكي في ميونيخ الألمانية المشروعات المخطط لها في أوكرانيا بما في ذلك كفاءة الطاقة، والبنية التحتية والسكك الحديدية، وفرص العمل.
وقال البيان إن التمويلات الأولية من البنك سيتبعها المزيد من دعم الميزانية والمزيد من الإصلاحات التي تشمل مجالات الطاقة والمناخ.
ويوم الاثنين، قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إنهما نقلا بشكل مؤقت جزءا من الموظفين من أوكرانيا وسط تصاعد المخاوف من التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.

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