البنك الدولي يوافق على إطار شراكة لدعم التنمية الخضراء بمصر

أعلن البنك الدولي (الأربعاء 22-3-2023) أنه وافق على إطار شراكة استراتيجية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 لدعم التنمية الخضراء تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار.

وقال البنك في بيان إن الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم “جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع”.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن الإطار يؤسس “لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي والعمل المشترك”.

وأضافت “سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي”.

وذكر البيان أن الاستراتيجية الجديدة “تتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050”.