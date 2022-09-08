البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، رفعا غير مسبوق لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 بالمئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011.

وقال البنك في بيان “خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم”.

واستهلت الأسهم الأوروبية تداولات، الخميس بالارتفاع، قبيل ما قد يكون أكبر رفع لأسعار الفائدة يعلنه البنك المركزي الأوروبي على الإطلاق. وقادت أسهم شركات التعدين والبنوك المكاسب.

وتترقب الأسواق حجم الرفع الذي سيعلنه البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي. ويدرس البنك رفعا يتراوح بين 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس، مع وجود توقعات برفع أعلى من ذلك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وسجلت قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية من بينها شركات التعدين والمصارف وشركات التأمين ارتفاعا بين 1.0 و 1.1 بالمئة.

وحاول قطاع الموارد الأساسية التعافي من تراجعات بأكثر من اثنين بالمئة بفعل بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الطلب على المعادن.