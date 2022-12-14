البنك المركزي البحريني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، الأربعاء، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بالقدر نفسه.

وقال المصرف في بيان إن سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25 في المئة من 4.75 في المئة، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى خمسة في المئة 4.5 في المئة.

وارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل أربعة أسابيع إلى ستة بالمئة، صعد كذلك معدل الإقراض إلى 6.5 في المئة.

يأتي ذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي والذي رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للمرة السابعة له منذ بداية العام.

وجاء ذلك بعد توقعات الخبراء أن النمو السريع للأجور قد يدفع المسؤولين إلى التفكير في رفع معدل الأسعار إلى أعلى من 5٪ في عام 2023 مع الموافقة على زيادة بمقدار 0.5 نقطة، في شهر ديسمبر.