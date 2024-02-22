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البنك المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

منذ 26 دقيقة
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

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أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 بالمئة اليوم الخميس وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، لكنه قال إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم. وفق وكالة رويترز.

وجاء اجتماع السياسة النقدية بعد تعيين فاتح قره خان محافظا للبنك المركزي في الثالث من فبراير شباط عقب استقالة حفيظة غاية أركان بدعوى إنها بحاجة لحماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية.

ورفع البنك سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بمقدار 3650 نقطة منذ يونيو حزيران، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في انتخابات مايو أيار وتحوله بشكل جذري نحو سياسة التشديد النقدي.

وتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11 خبيرا، أن يظل سعر الفائدة ثابتا هذا الشهر.

وقال قره خان، أثناء تقديمه لتقرير التضخم الفصلي للبنك هذا الشهر، إنه سيستمر في اتباع سياسة التشديد النقدي حتى ينخفض ​​التضخم إلى المعدل المستهدف، وأبقى توقعات التضخم في نهاية العام عند 36 بالمئة على الرغم من التوقعات بأنه قد يرتفع عن ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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