البنك المركزي الفيدرالي يتراجع عن رفع سعر الفائدة

في مواجهة كل من الأسواق المالية المضطربة والتضخم الهائج، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة قريباً لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبحسب الخبر الذي نشره موقع “cnbc” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، قالت مجموعة صنع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنّه من المرجح أن يتمّ زيادة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي. وستكون هذه أول زيادة منذ كانون الثاني 2018.

يأتي البيان رداً على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عاماً. على الرغم من أنّ التحرك نحو سياسة أقل تكيفاً قد تم إبلاغه بشكل جيد خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنّ الأسواق في الأيام الأخيرة كانت متقلبة بشكل ملحوظ حيث كان المستثمرون قلقين من أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة أكثر من المتوقع.

لم يقدم بيان ما بعد الاجتماع الصادر عن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وقتاً محدداً لموعد حدوث الزيادة، على الرغم من أنّ المؤشرات تشير إلى حدوث ذلك في اجتماع شهر آذار. وقد تم اعتماد البيان دون معارضة.

وقال البيان: “مع كون التضخم أعلى بكثير من 2 في المئة وبما أنّ سوق العمل قوي، تتوقع اللجنة أن يكون رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية مناسباً.” إنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يجتمع في شباط.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنّ شراء السندات الشهري للبنك المركزي سيستمر عند 30 مليار دولار فقط في شباط، مما يشير إلى أنّ البرنامج قد ينتهي في آذار أيضاً في نفس الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة.

لم تكن هناك مؤشرات محددة يوم الأربعاء عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض حيازات السندات التي أدت إلى تضخم ميزانيته العمومية إلى ما يقرب من 9 تريليون دولار.

ومع ذلك، أصدرت اللجنة بياناً يحدد “مبادئ تقليل حجم الميزانية العمومية.”

وأشارت ورقة السياسة تلك إلى أنّ سعر الفائدة القياسي للأموال هو “الوسيلة الأساسية لتعديل موقف السياسة النقدية”. وأشارت اللجنة كذلك إلى أنّ تخفيض الميزانية العمومية سيحدث بعد بدء رفع أسعار الفائدة وسيكون “بطريقة يمكن التنبؤ بها” من خلال تعديل مقدار عائدات البنك من حيازاته من السندات التي سيتم إعادة استثمارها.

وقالت الوثيقة: ” إنّ اللجنة مستعدة لتعديل أي من تفاصيل نهجها لتقليص حجم الميزانية العمومية في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية”.

كانت الأسواق تنتظر بفارغ الصبر قرار الاحتياطي الفيدرالي.

كان المستثمرون يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لأول مرة، وفي الواقع يتم التسعير في جدول زمني أكثر عدوانية هذا العام مما أشار إليه مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في توقعاتهم لشهر كانون الثاني. في ذلك الوقت، حددت اللجنة ثلاث خطوات من 25 نقطة أساس هذا العام، في حين أنّ السوق يقوم بالتسعير على أربع درجات، وفقاً لأداة FedWatch التي تحسب الاحتمالات من خلال سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.

يتوقع المتداولون معدل أموال يبلغ حوالي 1 ٪ بحلول نهاية العام، مقارنة بالنطاق القريب من الصفر حيث يتم ربطه حالياً.

وقد أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم مؤخراً بشأن التضخم المستمر، بعد أشهر من الإصرار على أنّ الزيادات في الأسعار كانت “مؤقتة”. في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7 ٪ عن العام الماضي، وهي أسرع وتيرة لمدة 12 شهراً منذ صيف عام 1982.

دفعت متانة التضخم المسؤولين إلى إعادة التفكير في استراتيجية أنتجت أسهل سياسة نقدية في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي. خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى هدف 0 ٪ -0.25 ٪ في الأيام الأولى لوباء كوفيد-19 وكان يشتري مليارات الدولارات من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر.

وقد أدّى هذا البرنامج، الذي يطلق عليه أحياناً التيسير الكمي، إلى رفع إجمالي أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي في ميزانيته العمومية إلى ما يقرب من 9 تريليون دولار. يتوقع المشاركون في السوق أن ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بضعة أشهر ثم يبدأ في السماح لبعض عائدات حيازاته من السندات بالخروج كل شهر مع إعادة استثمار الباقي. كما تبدو الأمور الآن، يعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي استثمار كل تلك العائدات.

كانت الأسواق تنتظر المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمزيد من الأدلة حول متى قد يبدأ الانخفاض في حيازات السندات. قال بنك جولدمان ساكس قبل بضعة أيام أنه يتوقع أن يبدأ تخفيض الميزانية العمومية في تموز بوتيرة 100 مليار دولار شهرياً، أي ضعف وتيرة التحرك السابق قبل عدة سنوات.