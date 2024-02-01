البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

رفع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

جاء ذلك في بيان رسمي للبنك، أعلن من خلاله رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25 بالمئة من 20.25 بالمئة، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25 بالمئة من 19.25 بالمئة.

وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، إلى الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وفي الاجتماع الأخير للجنة ديسمبر الماضي، تقرر الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وأمس، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، حسبما أعلن في بيان أمس. وبذلك، ستظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 22 عاما عند 5.25% إلى 5.50% بعد دورة تشديد نقدية قوية، مما دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001.

وكان المتداولون والمستثمرون والاقتصاديون على حد سواء يتوقعون أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير. ومع ذلك، لا يبدو هناك إجماع حول موعد متوقع لمضي المركزي الأميركي قدما نحو خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره.