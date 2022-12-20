البنك المركزي المغربي يرفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5%

أعلن البنك المركزي المغربي الثلاثاء رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة بسبب “الظرفية الاقتصادية العالمية..التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي”، المغربي وعلى تطور التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في سبتمبر\أيلول الماضي.

وتوقع المركزي المغربي اليوم في بيان أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المئة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 في المئة في 2021 “مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم”.

كما توقع أن تصل نسبة التضخم في 2023 إلى 3.9 في المئة قبل أن ترتفع مجددا في العام 2024 إلى 4.2 في المئة “نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة(الموازنة)”.