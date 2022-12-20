الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنك المركزي المغربي يرفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5%

منذ 15 دقيقة
علم المغرب

علم المغرب

A A A
طباعة المقال

أعلن البنك المركزي المغربي الثلاثاء رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة بسبب “الظرفية الاقتصادية العالمية..التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي”، المغربي وعلى تطور التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في سبتمبر\أيلول الماضي.

وتوقع المركزي المغربي اليوم في بيان أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المئة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 في المئة في 2021 “مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم”.

كما توقع أن تصل نسبة التضخم في 2023 إلى 3.9 في المئة قبل أن ترتفع مجددا في العام 2024 إلى 4.2 في المئة “نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة(الموازنة)”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الجبهة الساخنة شرق أوكرانيا.. زيلينسكي يزور "باخموت"
رامي مخلوف
رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
انفجار بإيران- أرشيفية
انفجار غامض بمحطة غاز جنوب غرب إيران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هدف ميسي الذي أثار الجدل
كأس العالم قطر ٢٢
مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
كأس العالم قطر ٢٢
نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
رامي عياش وزوجته داليدا
بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة