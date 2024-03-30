البنك المركزي اليمني: نرفض طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال

رفض البنك المركزي اليمني الذي مقره عدن مساء اليوم السبت 30 آذار/مارس الجاري، إعلان الحوثيين إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال.

وكان الحوثيون قد أعلنوا إصدار العملة المعدنية، قائلين إن الهدف منها هو مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها بشمال البلاد.

وقال البنك في بيان إنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه “تصعيدي خطير وغير قانوني”، مضيفا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان “غير قانوني”.

وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من البنك في صنعاء، وقال إنه “يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية”.