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البنك المركزي: قيمة الصادرات الروسية تراجعت 35% في الربع الأول من 2023

منذ 6 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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قال البنك المركزي الروسي الخميس إن قيمة الصادرات الروسية هبطت 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى السقف السعري الذي فرضته دول غربية على بعض منتجات النفط الروسية.

وأدى تراجع في الصادرات وزيادة في الواردات إلى دفع الروبل الروسي هذا الشهر إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام، بينما أدى تراجع في ضرائب ورسوم الصادرات، التي يأتي أغلبها من النفط والغاز، إلى زيادة عجز الموازنة الروسية هذا العام وانخفاض فائض ميزان المعاملات الجارية.

وقال البنك المركزي في تقرير “تراجعت تكلفة صادرات النفط بسبب انخفاض الأسعار وبسبب الحظر والسقف السعري اللذين فرضتهما مجموعة من الدول على النفط الروسي ومنتجات النفط الروسية”.

وورد في التقرير أن متوسط سعر خام برنت بلغ 81 دولارا للبرميل في الربع الأول بانخفاض 18 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف البنك “تراجعت أسعار النفط الروسية بشكل أكبر… واتسع الخصم على النفط الروسي مقارنة بخام برنت لأسباب منها السقف السعري”.

    المصدر :
  • رويترز

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