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البنك المركزي لن يعيد النظر في قراره بزيادة أسعار الفائدة

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2022 12:32 صباحًا
البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

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قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي الاثنين، إن البنك لن يعيد النظر في قراره بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 21 تموز، وذلك بعد أيام قليلة من قيام بنوك مركزية عالمية أخرى بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وقال لين إن أسعار الفائدة السلبية لم تعد ملائمة لمنطقة اليورو لكن التخارج منها سيكون في خطوتين، الأولى رفع سعر الإيداع البالغ ناقص 0.5 بالمئة إلى ناقص 0.25 بالمئة في تموز ثم بقدر ربما يكون أكبر في أيلول.

وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة كبيرة استثنائية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر زيادة منذ عام 1994، وهو ما يضع ضغوطا على بنوك مركزية أخرى لتسريع زيادات الفائدة.

كما و إن تضخما قياسيا مرتفعا في منطقة اليورو يثير مخاطر بتغذية “سيكولوجية التضخم”، في إشارة إلى ظاهرة يعدًل فيها المستهلكون والشركات عاداتهم مع توقعهم ارتفاع الأسعار.

وما أن تترسخ سيكولوجية التضخم فإن المستهلكين يسارعون إلى الإنفاق للتغلب على الزيادة في الأسعار بينما تبدأ الشركات برفع الأسعار متوقعة ارتفاع التكاليف. وهذان السلوكان كلاهما يطيلان أمد التضخم.

وأبلغ لين اجتماعا لخبراء اقتصاديين في لندن “لدينا معدلات تضخم مرتفعة جدا الآن، ومن الواضح أننا قد نكون في عالم بدأت فيه سيكولوجية التضخم بالترسخ.”

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