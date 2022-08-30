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البنوك تدفع أسهم أوروبا للصعود مع تنامي مخاوف الفائدة والركود

منذ 6 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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صعدت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، في أعقاب موجة بيع استمرت يومين مع دعم القطاع المصرفي للأسهم، على الرغم من مخاوف متعلقة بأزمة الطاقة المتزايدة ورفع أسعار الفائدة والركود الوشيك وهو ما حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد تراجعه بنحو 2.5 بالمئة في الجلستين السابقتين على خلفية تصريحات متشددة من البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي عززت التوقعات المتعلقة برفع الفائدة.

وزاد المؤشر إيبكس الإسباني 0.7 بالمئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب انخفاضا من 10.8 بالمئة في الشهر السابق وفقا لبيانات أولية.

وتراجع مؤشر قطاع التعدين 1.2 بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار المعادن في حين جدد ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين وقرب رفع أسعار الفائدة المخاوف المرتبطة بالطلب على السلع الأولية الأساسية.

وقفز سهم أدفينتا 15 بالمئة ليكون الأعلى ارتفاعا على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت أكبر شركة للإعلانات المبوبة في العالم تحقيق أرباح فصلية بفعل زيادة أرباح أسواقها الرئيسية عشرة بالمئة على أساس سنوي.

    المصدر :
  • رويترز

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