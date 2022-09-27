البورصة الاردنية تواصل التراجع مع استمرار المضاربات

واصلت البورصة الأردنية الثلاثاء تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، بفعل استمرار المضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وسط تحسن في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2473.06 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.1 مليون دينار “11.4 مليون دولار| مقارنة مع 5.8 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم الكهرباء الأردنية 0.51 بالمئة إلى 1.95 دينار وسهم بنك الاسكان 1.35 بالمئة إلى 3.65 دينار وسهم البوتاس العربية 3.14 بالمئة إلى 38.6 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 2.2 بالمئة إلى 34.9 دينار.