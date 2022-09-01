البورصة الروسية ترتفع الى اعلى مستوى في ثلاثة أشهر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الروسية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر الخميس، مدفوعا بصعود قوي لسهم عملاق النفط لوك أويل، كما ارتفع الروبل أمام اليورو والدولار.

وارتفع المؤشر الأساسي لسوق الأسهم المعتمد على الروبل 1.8 بالمئة مسجلا 2440.6 نقطة، ووصل لأعلى مستوى له منذ 20 مايو أيار بقيادة سهم لوك أويل الذي قفز 9.9 بالمئة.

وتلقت سوق الأسهم دفعة هذا الأسبوع من عملاق الغاز جازبروم بعد أن أوصى مجلس إدارتها بدفع 51.03 روبل (0.8484 دولار) لكل سهم كتوزيعات أرباح نقدية عن النصف الأول من 2022، وتراجعت أسهم الشركة اليوم 2.4 بالمئة بعد أن قفزت 25 بالمئة الأربعاء.

أما مؤشر السوق الروسية المعتمد على الدولار، والذي ارتفع لما يقرب من أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، فقد صعد بنسبة 1.8 بالمئة مسجلا 1280.6 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من يوليو تموز.

وصعد الروبل صوب 60 مقابل الدولار وتخطى هذا الحاجز أمام اليورو. وارتفع الروبل أمام الدولار 0.3 بالمئة عند 60.05 وبنسبة 1.1 بالمئة أمام اليورو مسجلا 59.81.