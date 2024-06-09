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البورصة السعودية تسجل أعلى مستوى في عام والمصرية تمدد خسائرها

منذ 32 ثانية
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الأحد، وسجل المؤشر السعودي أعلى مستوى في عام تقريبا على خلفية مكاسب واسعة للقطاعات، في حين واصلت البورصة المصرية تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وزاد المؤشر السعودي 2.6 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له في يوم خلال عام تقريبا، مع تحقيق مكاسب لكل الأسهم على المؤشر.

وصعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 3.7 بالمئة. كما ارتفع سهم أرامكو السعودية 1.8 بالمئة في أول يوم تداول له بعد طرح ثانوي لأسهم الشركة من المتوقع أن يجمع ما لا يقل عن 11.2 مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة النفط العملاقة 5.7 بالمئة عن سعر السهم في الطرح الثانوي.

ومن بين الرابحين الآخرين سهم مياهنا القابضة الذي قفز 19.8 بالمئة إلى 17.9 ريال للسهم. وبدأ تداول أسهم شركة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي يوم الخميس بعد طرح عام أولي بسعر 11.5 ريال.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة السابعة، وهي أطول فترة صعود للمؤشر في ستة أشهر. وارتفع المؤشر بفضل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا إذ ارتفع سهم صناعات قطر 0.7 بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز 2.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 2.9 بالمئة، مع تراجع معظم القطاعات.

ونزل سهم البنك التجاري الدولي 2.8 بالمئة وسهم مجموعة طلعت مصطفى أربعة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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