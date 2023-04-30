البورصة السعودية تغلق على ارتفاع بدعم من أسعار النفط

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع، الأحد، بدعم من ارتفاع أسعار النفط أول أمس الجمعة بينما تحول المؤشر المصري للمنطقة الحمراء بسبب عمليات جني الأرباح.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، أكثر من اثنين بالمئة أول أمس الجمعة بعد أن نشرت شركات الطاقة نتائج إيجابية وأظهرت بيانات أمريكية تراجع إنتاج الخام مع تنامي الطلب على الوقود.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قبل أيام أن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع فيما ارتفع الطلب على وقود السيارات مع اقتراب ذروة موسم الصيف.

وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة رتال للتطوير العمراني 2.9 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.8 بالمئة في ختام التعاملات.

كما ارتفع سهم عملاق النفط السعودي أرامكو 0.8 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إذ صعد سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.7 بالمئة مع هبوط سهم شركة السويدي اليكتريك حوالي ثلاثة بالمئة.

وقال وزير التموين علي المصيلحي للصحفيين أمس السبت إن مصر تدرس بقوة الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأساسية بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.