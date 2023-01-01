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البورصة السعودية تغلق على ارتفاع في مستهل العام الجديد

منذ 28 دقيقة
مؤشرات سوق الأسهم السعودية

مؤشرات سوق الأسهم السعودية

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صعدت الأسهم السعودية اليوم الأحد لتبدأ عام 2023 على ارتفاع تماشيا مع التوقعات الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي كانت فيه معظم البورصات الخليجية الأخرى مغلقة وسط غياب المستثمرين بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

وأفادت رويترز الشهر الماضي أن المملكة العربية السعودية تتوقع أن تحقق فائضا في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي في 2023، وإن كان منخفضا بنسبة 84 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، إذ من المتوقع أن تلقي حالة عدم اليقين التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط بثقلهما على إيرادات أكبر دولة مصدرة للنفط.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمئة مع صعود سهم أرامكو السعودية 0.9 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية واحدا بالمئة.

وفي سلطنة عمان، ارتفع مؤشر البورصة 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك مسقط 1.8 بالمئة وتقدم سهم بنك صحار الدولي 1.9 بالمئة.

بشكل منفصل، قالت وزارة المالية في عمان اليوم الأحد إن السلطان هيثم بن طارق صادق على ميزانية عام 2023 بعجز‭‭‭‭ ‬‬‬‬متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار) أو ما يعادل ثلاثة بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال في ميزانية 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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