البورصة السعودية تغلق على انخفاض

أقفلت البورصة السعودية على انخفاض، الأحد، مواصلة خسائر الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح في حين أنهى المؤشر المصري خسائره التي امتدت لخمس جلسات.

تراجع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض 2.5 بالمئة بينما نزل سهم البنك السعودي الأول 3.8 بالمئة.

وقفز سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بأكثر من أربعة بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحها للربع الثاني.

وصعد المؤشر القطري 0.5 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم صناعات قطر 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.2 بالمئة منهيا خسائر امتدت لخمس جلسات مع صعود معظم الأسهم على المؤشر ومنها سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني الذي قفز بأكثر من ثمانية بالمئة.