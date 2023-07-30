الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البورصة السعودية تغلق على انخفاض

منذ 6 دقائق
بورصة السعودية

بورصة السعودية

A A A
طباعة المقال

أقفلت البورصة السعودية على انخفاض، الأحد، مواصلة خسائر الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح في حين أنهى المؤشر المصري خسائره التي امتدت لخمس جلسات.

تراجع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض 2.5 بالمئة بينما نزل سهم البنك السعودي الأول 3.8 بالمئة.

وقفز سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بأكثر من أربعة بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحها للربع الثاني.

وصعد المؤشر القطري 0.5 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم صناعات قطر 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.2 بالمئة منهيا خسائر امتدت لخمس جلسات مع صعود معظم الأسهم على المؤشر ومنها سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني الذي قفز بأكثر من ثمانية بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصر الإليزيه
فرنسا تتوعد برد "فوري وحازم" على أي استهداف لمصالحها في النيجر
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)
"إيكواس" تفرض عقوبات صارمة على قادة الانقلاب في النيجر
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس يناشد روسيا العودة للعمل باتفاق حبوب البحر الأسود

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود
أحمد ماضي
أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!