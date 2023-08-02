البورصة السعودية تواصل خسائرها

واصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها، الأربعاء، مع استمرار عمليات جني الأرباح بعد أن بلغت أعلى مستوى في تسعة أشهر الأسبوع الماضي، بينما انخفض المؤشر القطري منهيا سلسلة مكاسب استمرت 15 يوما.

ونزل المؤشر السعودي للجلسة الخامسة ليغلق منخفضا 1.4 بالمئة مع هبوط كل من سهمي مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي 2.6 بالمئة.

وكان من بين الخاسرين الآخرين سهم الخطوط السعودية للتموين الذي هوى ثمانية بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر السعودي.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس إن سوق الأسهم السعودية تشهد استمرارا في عمليات جني الأرباح غير أن تفاوت أرباح الشركات ربما يواصل التأثير على المعنويات.

وأضاف “في حين أن زيادة أسعار النفط قد تحسن المعنويات، فإن تخفيضات الإنتاج ربما تصبح مصدر قلق”.

وانخفض المؤشر القطري 1.1 بالمئة منهيا سلسلة من المكاسب استمرت 15 يوما، وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي هبط 1.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة بفضل قفزة لسهم كيو القابضة 15 بالمئة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر بعد تلقي عرض من القابضة (إيه.دي.كيو) و(آي.إتش.سي كابيتال) لدمج حصصهما في مدن العقارية في كيو القابضة.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة بعد أن جرى تداوله عند أعلى مستوى منذ ثماني سنوات مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية 0.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مواصلا خسائره من الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو حزيران عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه.