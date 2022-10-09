البورصة السعودية تواصل خسائرها

أنهت البورصة السعودية تداولات، الأحد، على تراجع، لتواصل الخسائر للجلسة الثانية وسط عمليات بيع لجني الأرباح.

وهبط المؤشر الرئيسي 1.6 بالمئة متأثرا بتراجع 1.4 بالمئة في سهم رتال للتطوير العمراني و2.1 بالمئة في سهم مصرف الراجحي.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس إن تراجع البورصة السعودية جاء مع تحرك المتداولين لتأمين مكاسبهم بعد الانتعاش الأخير.

وأشار إلى أن “التصحيحات في الأسعار يمكن أن تكون محدودة إذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع”.

وصعدت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، يوم الجمعة، منهية الأسبوع عند أعلى مستوى في عدة سنوات في ظل احتدام الغزو الروسي لأوكرانيا والإحجام عن شراء النفط من ثاني أكبر مصدر للخام في العالم.

وفي قطر، هبط المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع 1.6 بالمئة في سهم مصرف الريان.

ووفقا لتقي الدين، فإن السوق قد تظل تحت ضغط مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على تراجع 0.7 بالمئة، متأثرا بهبوط 1.3 بالمئة في سهم البنك التجاري الدولي.

وكانت الأسواق في البحرين والكويت وسلطنة عمان مغلقة اليوم بسبب عطلة رسمية.