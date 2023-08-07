البوسنة تُحبط "مخطّطًا داعشيًا" لاستهداف مسجد ورجال دين مسلمين

كشف ممثلو الادعاء في البوسنة اليوم الإثنين، أنّ الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عامًا للاشتباه في علاقته بأعضاء من تنظيم “داعش” المتشدد، والتخطيط لمهاجمة مسلمين وأحد المساجد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في البوسنة أن الرجل من مدينة زينيتشا في وسط البلاد، وأدين في الماضي بجرائم أخرى تتعلق بأنشطة إرهابية والقتال في سوريا.

ولم يذكر البيان ما إذا كان الرجل قد نفى تلك الاتهامات كما لم يتضمن أي تفاصيل عن أي محام يمثله.

وجاء في البيان أن الرجل يُشتبه بأنه تواصل عبر وسائل رقمية بمؤيدين لتنظيم “داعش”، وطلب إرشادات حول كيفية صنع عبوة ناسفة يمكن تفجيرها باستخدام الهاتف.

وأضاف البيان أن الرجل يشتبه في أنه كان يخطط لمهاجمة رجال الدين الذين انتقدوا المتشددين في خطبهم وأبلغوا السلطات البوسنية بأنشطتهم.

وأدانت محكمة في البوسنة خلال السنوات الماضية 46 شخصًا عادوا من سوريا أو العراق. وتقول مخابرات البوسنة إنّ 241 من مواطني البلاد البالغين و80 من القصر إجمالًا توجهوا إلى سوريا والعراق بين عامي 2012 و 2016.

وقالت متحدثة باسم الوكالة الرسمية المعنية بشؤون التحقيق وتوفير الحماية إن الشرطة ألقت القبض على الرجل يوم الجمعة.