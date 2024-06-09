الأحد 3 ذو الحجة 1445 ﻫ - 9 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيئة أولاً.. الاحتجاجات تعم جنوب فرنسا بسبب توسيع طريق سريع

منذ 27 دقيقة
مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين

مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين

A A A
طباعة المقال

شهد جنوب فرنسا مظاهرات ومواجهات عنيفة بين الشرطة ونشطاء محتجين على مشروع توسيع طريق سريع، أمس السبت، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتدمير الممتلكات العامة. ويثير هذا المشروع مخاوف بشأن تدمير المناطق الرطبة والزراعية والموارد المائية الجوفية.

ووفق ما نقلت “فرانس برس”، عن مسؤولين محليين، فقد تجاهل آلاف المتظاهرين الحظر المفروض على الاحتجاجات في موقع الطريق السريع بين كاستر وتولوز في الجنوب الغربي.

وقالت السلطات الإقليمية إن شرطيا أصيب بزجاجة حارقة، كما أصيب في الصدامات عناصر من الدرك ومتظاهرين.

مطالب بوقف المشروع

ويحاول نشطاء بيئيون ويساريون وقف توسيع الطريق السريع الذي يقول خبراء إنه سيدمر أراضي رطبة وزراعية وأشجارا ومصادر مياه جوفية.

وقال مسؤولون محليون في بيان إن الاشتباكات الأولى اندلعت حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر (13,00 ت غ) عندما حاول “متظاهرون متطرفون… عازمون على ارتكاب أعمال عنف” الوصول إلى طريق رئيسي.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن الطريق المؤدي إلى موقع البناء. وأطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن.

1200 “متطرف”

ونددت محافظة تارن “بالهجمات العنيفة للغاية بالمقاليع” وقالت إن الحشد كان يضم “1200 فرد متطرف”.

وقال المحافظ ميشيل فيلبوا إن من الواضح أنهم “جاؤوا لإحداث أضرار لا علاقة لها بمشكلة” الطريق السريع.

من جهته، قال أحد الناشطين من مجموعة “تمرّد ضد الانقراض” إن “علينا واجب التدخل”، مضيفا “طالما أننا هناك، فلن يستمر الطريق السريع”.

المشروع يرى النور في 2025

وقال منظمو الاحتجاج قرب قرية بويلورنس الذي دعت إليه مجموعة “رو ليبر”، إن سبعة آلاف ناشط شاركوا، فيما قدّرت المحافظة عددهم بـ1600.

وتم نشر حوالي 1600 من عناصر الشرطة والدرك للتعامل مع الاحتجاج.

ويحظى المشروع الذي بدأ في بداية عام 2023، بدعم معظم المسؤولين المنتخبين المحليين ومن المقرر أن يدخل الخدمة في نهاية عام 2025.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

الفحم أحد مصادر توليد الكهرباء في إسرائيل
غزة تحت النار
بسبب العدوان على غزة.. كولومبيا توقف صادرات الفحم إلى إسرائيل
شعار شركة "فولفو"
فولفو تنقل إنتاج السيارات الكهربائية إلى بلجيكا.. ما هو السبب؟
إيتمار بن غفير
غزة تحت النار
منع بن غفير من حضور جنازة الضابط الإسرائيلي القتيل

الأكثر قراءة

حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
عناصر من الشرطة الدنماركية
رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!
عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة