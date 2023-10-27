السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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البيت الأبيض: أمريكا لا ترسم خطوطاً حمراء لإسرائيل

منذ 20 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا تحاول فرض قيود على إسرائيل، في وقت يوسع فيه الإسرائيليون عمليتهم العسكرية في غزة ضد حركة حماس.

يأتي التحرك الإسرائيلي فيما تسعى الولايات المتحدة للترتيب لهدنة إنسانية لإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين في غزة. ولم يتضح بعد كيف ستؤثر العملية البرية الموسعة على الجهود الرامية إلى وقف القتال مؤقتا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة في إفادة صحفية إنه لن يعلق على العملية البرية الإسرائيلية الموسعة. لكنه ذكر أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعدما قتل مسلحون من حماس 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف: “لا نرسم خطوطاً حمراء لإسرائيل”.

وتابع أن الولايات المتحدة تواصل مع إسرائيل بحث أهداف عمليتها والحاجة إلى حماية المدنيين في غزة والجهود الرامية لإعادة الرهائن الإسرائيليين والحاجة إلى دراسة ما الذي سيأتي بعد العمليات البرية في غزة.

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