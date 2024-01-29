البيت الأبيض: أمريكا لا تريد حرباً أوسع نطاقاً مع إيران

أفاد المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حربا أوسع نطاقا مع إيران ولا في المنطقة.

وأضاف كيربي في تصريحات لمحطة إم.إس.إن.بي.سي، أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة هي التي استهدفت جنودا أمريكيين في الأردن مطلع الأسبوع.

وقال إن محادثات تهدف إلى إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة بناءة، وإن بلاده ترى أن هناك إطار عمل للتوصل لاتفاق جديد.

وكان أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اجتماع الأحد في باريس بين مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين وإسرائيليين حول وقف لإطلاق النار في غزة كان “بنّاء”، متداركا أنه “لا يزال هناك خلافات بين الأطراف”.

وذكر بيان مكتب نتنياهو أن إسرائيل كانت ممثلة برئيسي الموساد (الاستخبارات الخارجية) والشين بيت (الاستخبارات الداخلية).

ولفت إلى أن الأطراف المعنيين “سيواصلون مباحثاتهم هذا الأسبوع في اجتماعات أخرى.