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البيت الأبيض: أمريكا ليس لديها أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن في غزة

منذ 18 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أكّد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن أمريكيين في قطاع غزة

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس (الاثنين)، إن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات محددة حول أماكن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في غزة.

وأضاف كيربي أن واشنطن ربما سيتعين عليها القبول باحتمال وفاة بعض المحتجزين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

هذا ورحب البيت الأبيض بنجاح الجيش الإسرائيلي في تحرير رهينتين خلال غارة لقوات خاصة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال كيربي إنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية لأزمة غزة إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن.

وحث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إسرائيل على العمل من أجل هدنة في غزة تسمح بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية سريعا إلى المدنيين الفلسطينيين.

وأكد كيربي أن بعض التقدم تحقق في المفاوضات نحو هدنة إنسانية، لكن ما زال هناك مزيد من العمل يتعين القيام به.
وقال كيربي «لا نزال ندعم وقف القتال لفترة طويلة لأغراض إنسانية».

وجاءت تصريحاته بعد يوم من اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإبلاغه بأنه لا ينبغي المضي قدما في أي عملية عسكرية في رفح بدون خطة لحماية المدنيين هناك.

    المصدر :
  • وكالات

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