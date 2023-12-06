الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل بحثا جدولا زمنيا للعمليات في غزة

منذ 3 دقائق
البيت الأبيض

البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز خصصت إلى حد كبير لملف أوكرانيا الدفاعي “لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية”.

وتابع “سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة
غزة تحت النار
حرب من دون حل سياسي
جنود إسرائيليون في قطاع غزة - رويترز
غزة تحت النار
الخارجية الأميركية: سنعترض على أي "منطقة عازلة" داخل قطاع غزة
عوائل فلسطينية في غزة (رويترز)
غزة تحت النار
مسؤول أممي: نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة سيكون "كارثياً"

الأكثر قراءة

رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
غزة تحت النار
آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
الحدود الجنوبية
"اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟
من أحد الأنفاق في غزة
غزة تحت النار
خطة إسرائيلية لمواجهة شبح الأنفاق في غزة.. هل تلجأ إلى البحر؟