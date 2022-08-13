البيت الأبيض: أميركا ستعزّز التجارة مع تايوان

أكّد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعزز مبادلاتها التجارية مع تايوان، مشدّدةً على حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على السلوك “الاستفزازي” لبكين.

وتزامن ذلك مع إعراب وزارة الخارجية التايوانية، السبت عن “خالص امتنانها” للولايات المتحدة لاتخاذها “إجراءات ملموسة” للحفاظ على الأمن والسلام في مضيق تايوان والمنطقة، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قال “كورت كامبل” منسق البيت الأبيض، لقضايا آسيا والمحيط الهادئ ومستشار الرئيس، جو بايدن، إن خطة تجارية جديدة ستكشف خلال أيام بينما ستعبر قوات أميركية مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة.

وجاء البيان بعدما أجرت بكين التي أغضبتها زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” إلى تايوان، أكبر مناورات عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، بحسب وكالة “فرانس برس”.

واتهمت تايوان الصين باستخدام زيارة بيلوسي أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور الجزيرة منذ عقود، ذريعة لبدء التدريبات التي وصفتها تايبيه بأنها تجربة لغزو.

الى ذلك، لفتت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، يوم الخميس، الى أن تهديد الصين باستخدام القوة لم يتضاءل، على الرغم من أن أكبر التدريبات العسكرية التي تجريها بكين على الإطلاق حول الجزيرة يبدو أنها تتقلص.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد استعادتها يوما ما ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت تساي لضباط القوات الجوية، وفقا لبيان صادر عن مكتبها:”في الوقت الحالي لم ينخفض ​​تهديد القوة العسكرية الصينية”.