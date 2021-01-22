البيت الأبيض: إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع طالبان

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس المنتخب جو بايدن للأمن القومي يبلغ نظيره الأفغاني بأن أميركا ستراجع الاتفاق مع طالبان المبرم في 2020.

وكانت مصادر من جانبي الصراع الأفغاني قالت هذا الشهر إن المفاوضين ينتظرون تنصيب بايدن لمعرفة ما إذا كان سيلتزم بالجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية.

وقال مفاوض من حركة طالبان لـ”رويترز”، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث عن الأمر علنا: “نحن في انتظار الإدارة الأمريكية الجديدة وسياساتها حيال أفغانستان لمعرفة ما إذا كانت ستحترم اتفاق السلام”.

وأضاف: “إذا لم يحترموا التزاماتهم المتعلقة بسحب القوات مثلما وعدوا… فسنضطر لاتخاذ قرارات صعبة بتعيين متشددين في مواقع أساسية على الأرض”.