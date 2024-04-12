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البيت الأبيض: إسرائيل تفي بالتزاماتها لكن يتعيّن بذل المزيد

منذ 37 دقيقة
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 قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة: “إن إسرائيل توفي بالتزاماتها من جهة فتح معابر إضافية لدخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة، لكن ذلك غير كاف”، مضيفاً أن “واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل لبذل المزيد”.

وأوضح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، أن “الولايات المتحدة لا تزال تنتظر رداً من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حول الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإنها لا يمكنها التحقق من صحة قول حماس إنها لا يوجد لديها 40 من الرهائن”.

 وفي سياقٍ منفصل، قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة أيضا: “إن ما يُقال إنه هجوم إيراني وشيك على إسرائيل هو تهديد حقيقي وقد يحدث”.

ولم يذكر البيت الأبيض تفاصيل عن أيّ توقيت مُحتمل، وكرر أن “الولايات المتحدة جادة في التزامها بالدفاع عن إسرائيل”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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