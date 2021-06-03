البيت الأبيض: إسرائيل ستظل شريكاً استراتيجياً مهما للولايات المتحدة

أكد البيت الأبيض اليوم الخميس على أن إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة. جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سياسة أمريكا ستتغير إذا جاء بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية إن التشكيل السياسي للحكومة الجديدة في إسرائيل أمر يعود إلى الأحزاب المشاركة.

وأضافت: “إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما، شريكا نرتبط معه بعلاقة أمنية دائمة، وهذا سيستمر”.

وتتواصل في إسرائيل ردود الفعل بعد إعلان يائير لبيد زعيم حزب “هناك مستقبل” عن إقامة تحالف سياسي لتشكيل حكومة جديدة على أنقاض حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وفي حين وصفت القائمة العربية اتفاقها مع لبيد بالتاريخي، بدأ نتنياهو تحركات مكثفة لإفشال حكومة “التغيير” قبل عرضها على الكنيست لنيل الثقة، بينما توجّه وزير دفاعه بيني غانتس إلى واشنطن.

وقد وصف رئيس كتلة “القائمة العربية الموحدة” في الكنيست الإسرائيلي وليد طه الاتفاق بالتاريخي، مشيرا إلى أن قائمته وقعت على الاتفاق من أجل خدمة فلسطينيي 48 ومصلحة المجتمع العربي.