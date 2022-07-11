البيت الأبيض: إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة وتدريبها عليها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الواقع في 11 تمموز 2022، عندما سئل عن رأي الولايات المتحدة حيال قدرة أوبك على زيادة إنتاج النفط، إن دول المنظمة بمقدورها اتخاذ “مزيد من الخطوات”.

ومتحدثا قبيل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع وبعد أن قالت بعض الدول، ومن بينها السعودية، إنها لديها قدرة محدودة فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط، قال سوليفان “توجد مقدرة لمزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها”.

وأضاف أنه خلال الرحلة “سننقل وجهة نظرنا العامة بأننا نعتقد أن هناك حاجة إلى معروض كاف في السوق العالمي لحماية الاقتصاد العالمي ولحماية المستهلك الأمريكي في محطات الوقود.”

وسيزور بايدن السعودية حيث سيدفع سياسة الطاقة إلى بؤرة الأضواء بينما تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى أسعارا شديدة الارتفاع تقود التضخم لمزيد من الصعود.

وأشار سوليفان إلى أن مسؤولين أمريكيين سيناقشون أمن الطاقة مع زعماء من منظمة البلدان المصدرة للبترول خلال رحلة بايدن.

من جهة أخرى، قال سوليفان إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.

وقال سوليفان أيضا إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات المسيرة.