البيت الأبيض: إيران "متورطة بشكل كبير" في العمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر

قال البيت الأبيض الجمعة إن إيران “متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

وذكرت أدريان واتسون المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “ليس لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور”.

هذا وقالت لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض الجمعة إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر حيث يهاجم الحوثيون سفنا تجارية.

وأضافت أن الفريق لا يتوقع رغم ذلك أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء العطلات.

وقالت للصحفيين إن الاقتصاد الأمريكي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلا، وإن النمو ظل قويا.

لكنها أضافت أن الإدارة الأمريكية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا وإمكانية تعطل أسواق الحبوب والمستجدات في البحر الأحمر.